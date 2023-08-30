影／淡水八旬翁開紅鋼炮 鬼切卡車挨撞...網譏：水溝蓋跑法

新北市1名83歲老翁昨天駕駛艷紅色微型鋼砲掀背車，在淡水區民權路往台北市方向，沿途貼著外側車道邊線行駛，過了捷運竹圍站之後車道縮減，老翁不顧左側原有大型車併行，加速硬切超車，結果被大卡車撞擊推行，嚇出一身冷汗。

這起車禍引起網友議論紛紛，譏諷老翁「忘記今天不是騎機車出門！」「把汽車當成機車開」、「簡直是水溝蓋跑法」。

從後方車輛的行車記錄器畫面可見，昨天下午2時許，王姓老翁一路沿著外側車道行駛，但接近捷運站的路段標線紊亂、車道逐漸縮減，老翁車胎已數度壓到槽化線和車道邊線，而且和左側併行的大貨車、預拌混凝土車貼得很近。

最後在車道限縮合併交接處，老翁硬是從40歲陳姓司機駕駛的混凝土車右側加速硬切超車，卻又突然剎車減速，導致左後側被擦撞，整輛車失控打橫，駕駛座這側貼著混凝土車車頭，被推行好幾公尺才停下，車胎磨地發出很大聲響，幸好只是嚇出一身冷汗，雙方皆未受傷。

警方指出，捷運竹圍站前方因為是主要聯外道路且車流量大，還有公車停等區、機車待轉區、車道限縮合併等等規劃，地面標線比較複雜，但老翁不顧大型車減速剎停都需要較長反應距離，不僅貼近行駛還硬切超車，非常危險。

由於雙方皆未飲酒、均未受傷，警方只依普通交通事故處理流程處置，至於老翁是否違規未保持適當間隔超車，或在多車道不依規定駕車，事後將再仔細研究法條決定是否開罰。