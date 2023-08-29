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男騎共享機車酒駕！西門町衝撞破轎車後擋 鼻子骨折滿臉血送醫
許姓男子今天凌晨在西門町飲酒後，心存僥倖騎WeMo共享機車回家，卻不勝酒力自撞路邊轎車，撞擊力道大，撞破轎車後擋風玻璃，許鼻子骨折、血濺一地。警方趕抵，他酒測值每公升0.75毫克，當場遭逮，許男就醫後臉部被大範圍繃帶包紮，悔不當初。
萬華警方29日凌晨2點4分獲報武昌街二段122號前有車禍，趕抵詢問了解是許男（27歲）騎WeMo自撞路邊停放轎車，轎車後擋風玻璃應聲破裂、呈蜘蛛網狀，更誇張的是，許男臉部受傷大面積流血，衣服、機車都有血跡。
許男見警方到場，主動招手說「我在這裡」，更向員警交代撞車狀況、路線，也主動坦承酒駕。警方對他酒測，他酒測值每公升0.75毫克，嚴重超標，上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
許男警詢時說，昨晚跟友人在西門町喝酒，酒後心存僥倖租WeMo回家，不料才剛上路，腦袋一時模糊就撞車了，十分懊悔。
許男手腳都受傷，臉部最嚴重，鼻子被撞到骨折，不斷流血，就醫後臉部被包紮一大包。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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