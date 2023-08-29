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北市動物園女保育員操作砂輪機卡大腿 受傷先安慰同事「我沒事」

中央社／ 台北29日電

北市動物園一名保育員今天下午在修改龜窩時，右大腿遭砂輪機割出長約10公分、深約4公分的傷口。動物園表示，將等保育員充分休息後釐清事發原因，並協助申請職災給付。

警消今天下午3時53分獲報，指台北市立動物園野生動物收容中心有人受傷，到場發現一名女性工友在使用砂輪機切割木頭時，不慎導致右大腿長約10公分的撕裂傷，隨即送醫急救。

動物園表示，這名工友當時正使用手持式平面砂輪機加工木質龜窩，因砂輪機意外彈開後捲到褲子，導致機器卡在大腿上，在場其餘員工見狀立刻將機器斷電並呼叫救護車。

台北市立動物園園長諶亦聰向中央社記者表示，這名工友是保育員，受傷當下意識清醒，還先安慰旁邊的員工說「我沒事」，但送醫後發現傷口深約4公分，經麻醉已將砂輪機取下，並照X光檢查傷勢，確認沒有傷及骨頭。

諶亦聰指出，等這名工友縫合完傷口並經過充分休息，將與家屬討論合適慰問時機，再釐清事發經過及原因，以便檢視相關安全措施是否有需要調整的地方。

她說，員工使用砂輪機等較具危險性的器具前，動物園會先安排教育訓練，操作時也會提供防護設備，但仍發生這起意外，將協助這名工友申請職災給付並依法給予公傷病假。

台北市勞檢處表示，已接獲動物園職災通報，將進一步了解情況。

位於台北市文山區的市立動物園29日發生意外事件，1名32歲女工友在切割木頭時，不慎遭砂輪機切割傷，導致其右大腿約10公分撕裂傷，警消獲報立即到場處理，將人連同砂輪機送往醫院急救。（翻攝照片） 中央社
位於台北市文山區的市立動物園29日發生意外事件，1名32歲女工友在切割木頭時，不慎遭砂輪機切割傷，導致其右大腿約10公分撕裂傷，警消獲報立即到場處理，將人連同砂輪機送往醫院急救。（翻攝照片） 中央社

動物園 北市 職災

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