影／台中女流浪到淡水喝醉肚子餓 連吃2碗蚵仔麵線沒錢付

27歲許姓女子日前喝酒醉肚子餓，到新北市淡水區小吃店點了2碗蚵仔麵線，吃完卻沒錢付帳被帶回派出所。原來她住在台中市，但為何在淡水喝酒、吃霸王餐，完全說不清楚。檢察官訊後無保請回。

許女22日上午8時許，到淡水區學府路某小吃店點了2碗蚵仔麵線共140元，店家規矩需先結帳，她要求吃完再付，但是吃完麵線卻賴帳說身上沒帶錢。警方獲報到場，許女吆喝著：「我要給他錢啊！可是、可是、可是。好，我立馬給他錢！」

員警看得出她已經喝醉，告知巡邏車到達之前付清，否則就回派出所。許女答應得很乾脆：「好啊！直接去啊！直接去啊！」

後來只問出她的現住地在台中市、自稱從事餐飲業，至於為何在淡水、跟誰喝酒、怎會身無分文吃霸王餐？許女全都說不清楚，且聲稱打電話叫朋友來付錢，電話也都沒人接。警方最後依店家提告詐欺罪嫌，將許女移送士林地檢署，檢察官訊後無保請回。

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