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劍龍稜下切龍牙岩迷路 走1小時出不去急叩119帶下山

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台北市李姓男子今天到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，求助消防局，指他想下切到龍牙岩，走了1個小時出不去。消防人員依手機定位研判他的位置，上山約1個小後找到他，帶回登山口脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點53分接獲報案，60多歲李男說，他到劍龍稜山區爬山，想要下切到龍牙岩時，走了1個小時發現走不出去，在山區迷路了。

消防人員依據定位點研判李男位置，從哈巴狗岩登山口進入山區，1個小時後找到李男，確認他無大礙不需要送醫，帶他從原路返回登山口後，自行返家。

新北市消防局第6大隊長羅億田建議登山活動民眾，應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，避免單獨上山，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果在登山過程中迷路了，一定要保持冷靜，判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救。

羅億四提醒求助民眾遵循3步驟自保，首先移動到手機訊號收訊良好處所，接著按下新北119山難定位簡訊，然後在原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，減少體力消耗及意外發生。

李男今到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，消防人員依手機定位研判他的位置，帶他回到登山口脫險。記者邱瑞杰／翻攝
李男今到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，消防人員依手機定位研判他的位置，帶他回到登山口脫險。記者邱瑞杰／翻攝
李男今到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，消防人員依手機定位研判他的位置，帶他回到登山口脫險。記者邱瑞杰／翻攝
李男今到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，消防人員依手機定位研判他的位置，帶他回到登山口脫險。記者邱瑞杰／翻攝
李男今到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，消防人員依手機定位研判他的位置，帶他回到登山口脫險。記者邱瑞杰／翻攝
李男今到新北市瑞芳區劍龍稜登山迷路，消防人員依手機定位研判他的位置，帶他回到登山口脫險。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 山難

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