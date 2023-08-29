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市警局召喚神隊友 成功阻詐48件守護3千餘萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市長黃敏惠表揚12名協助阻詐有功市民，受獎人有計程車司機、當舖業者、銀行行員等；這些警方的神隊友在今年6、7月間共協助阻詐48件，守護3261萬餘元。

今年7月間，有計程車司機運將載到1名西裝筆挺、胸前掛著識別證，看似商務人士男子，沿途都在講電話且多次臨停進出超商，運將查覺疑似詐騙車手，待乘客下車後立即撥打110報警，員警趕赴現場逮捕年僅22歲車手，當場查扣剛騙來的200萬元現金。

今年6月間有名神色有異民眾到當舖欲以物品、房屋權狀等典當抵押借款，瞭解借款原因後，當舖老闆認為他可能遭詐騙，立即通報轄區派出所員警到場，成功攔阻3名市民險遭詐騙，攔阻金額計115萬元。

另統計今年迄今，通報警方攔阻民眾遭詐騙提匯款件數達20件以上，由中國信託商業銀行嘉義分行搶得頭香，該分行攔阻總金額達1030萬餘元，市長黃敏惠特別頒發反詐有功證書及警察大白熊玩偶給分行經理楊友欽，感謝嘉義分行全體行員的努力，守護市民的血汗錢。

市長黃敏惠表示，打擊犯罪交給警察，但預防犯罪需要大家一起幫忙，只要有心、每個人都可以成為神隊友，反詐零死角、全嘉一起來。

中國信託商業銀行嘉義分行攔阻總金額達1030萬餘元，市長黃敏惠（左）以感謝狀及警察大白熊玩偶給分行經理楊友欽（中），右為市警察局長陳炯旭。圖／嘉義市警察局提供
中國信託商業銀行嘉義分行攔阻總金額達1030萬餘元，市長黃敏惠（左）以感謝狀及警察大白熊玩偶給分行經理楊友欽（中），右為市警察局長陳炯旭。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市長黃敏惠（左二）、市警察局長陳炯旭（左一）頒感謝狀，感謝銀行行員協助阻止詐騙。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市長黃敏惠（左二）、市警察局長陳炯旭（左一）頒感謝狀，感謝銀行行員協助阻止詐騙。圖／嘉義市警察局提供
計程車司機協助阻詐，守護200萬元。嘉義市長黃敏惠（左）、市警察局長陳炯旭（右）頒感謝狀。圖／嘉義市警察局提供
計程車司機協助阻詐，守護200萬元。嘉義市長黃敏惠（左）、市警察局長陳炯旭（右）頒感謝狀。圖／嘉義市警察局提供
當舖業者協助阻詐，攔阻金額計115萬元。嘉義市長黃敏惠（左）、市警察局長陳炯旭（右）頒感謝狀。圖／嘉義市警察局提供
當舖業者協助阻詐，攔阻金額計115萬元。嘉義市長黃敏惠（左）、市警察局長陳炯旭（右）頒感謝狀。圖／嘉義市警察局提供

詐騙 嘉義 黃敏惠

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