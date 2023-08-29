台中酒商突倒市議會廣場 送醫後不治檢明相驗查死因

台中市六旬呂姓酒商在今天下午3時許，突然倒臥在市議會廣場北側，警方查處時發現，呂男已無呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治，經初步調查，呂男有心血管方面疾病，是否與死因有關，有待明日檢察官相驗釐清。

經查，台中市保大府會園道警察隊在今天下午3時許獲報，呂姓老翁（67歲）突然倒臥在市議會北側廣場，經小隊長張忠仁前往察看，發現呂翁無反應，也無呼吸心跳，現場實施CPR後，趕緊將呂送醫急救，但仍在今天下午4時許宣告不治。

警方調閱監視器發現，呂翁當時獨自一人坐在市議會北側廣場的石椅上，接著就突然倒地，案發時附近沒有可疑人士，暫無外力介入的跡象。