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影／檢舉被偷錄音…警卻把「證物當遺失物」高雄男手機錄影又遭壓制

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄黃姓讀者到高雄市勞工局檢舉勞資糾紛，發現有人擺錄音筆「竊錄、竊聽」他的對話，他報警要提告妨害秘密、違反個資，可是警方「卻把證物當遺失物」發還不明的男子，他用手機錄影取證，遭員警壓制，「逼」他刪除錄影。他回復手機的錄影後，投訴員警的行為。

高雄市警前鎮分局表示，黃因勞資糾紛在勞工局產生爭執，他在勞工局辦公區域向公務員咆哮、辱罵，經公務員報案提告妨害公務罪，員警才將他上銬逮捕，移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，7月21日黃報案是說「撿到」錄音筆，員警才製作拾得物筆錄，其間黃並沒說要提告任何人違反個資或妨害秘密，後來他要以手機拍攝駐地，遭員警制止後暴怒、摔丟公務文件，員警才以手銬、腳銬保護管束，過程無逾越比例原則，後來黃由父親至草衙所帶回，黃父對於員警處理過程並無意見。

黃姓男子原本是保全員，因公司要對他調職、薪資降低，他拒絕調職，公司要他辭職，他向勞工局申訴，後來拿到非志願離職證明書，他也檢舉公司另有多項違反勞基法行為，才去勞工局申訴10多趟。

黃姓男子說，7月20日他去勞工局，質疑檢舉的內容沒開罰，他向1名科長說，懷疑勞工局「包庇廠商，規避法律」，沒想到科長報警指他妨害公務、誹謗，他被帶到前鎮警分局草衙派出所上手銬、腳鐐，移送地檢署，幸獲檢察官請回。

隔天，黃又到勞工局「諮詢」檢舉的事，他說，他與承辦人員在會議會談話，旁邊已有錄影，直到他要離去時，卻發現風扇下另有個錄音筆，錄音筆還在錄，他懷疑有人「竊錄、竊聽」他的檢舉內容，向110報案，草衙所員警到場後扣下錄音筆，他跟去派出所要報違反個資法、妨害秘密，沒想到報案筆錄還沒完成，1名警員說錄音筆是遺失物，便發還遺失人。

黃認為，錄音筆上保管人是女子的名字，領走的是男子，他質疑警方沒扣證物，還當成遺失物，逼他簽「拾得物收據」，他立即錄影「採證」，但員警直逼靠來，搶走他的手機，還將他壓制在地，導致他受傷，還管束他，要他刪除錄影。

黃稱，他被迫刪除影像後，找朋友幫忙回復所錄的影像，控告員警傷害、沒受理完他的報案，就把「證物當遺失物」以失物招領程序歸還他人，是「縱放犯人」，行為不合法。

黃姓讀者投訴警方「把證物當遺失物」發還不明的男子，他用手機取證，卻遭員警壓制傷害。記者林保光／攝影
黃姓讀者投訴警方「把證物當遺失物」發還不明的男子，他用手機取證，卻遭員警壓制傷害。記者林保光／攝影
黃姓男子在離開勞工局會議室，發現角落另有個錄音筆。圖／黃姓投訴人提供
黃姓男子在離開勞工局會議室，發現角落另有個錄音筆。圖／黃姓投訴人提供
黃姓男子投訴警方「把證物當遺失物」，自行在派出所「取證」，員警指著他制止他錄影。圖／黃姓投訴人提供
黃姓男子投訴警方「把證物當遺失物」，自行在派出所「取證」，員警指著他制止他錄影。圖／黃姓投訴人提供
黃姓男子投訴警方，把錄音筆「證物當遺失物」發還不明的男子，事後還發函感謝他。圖／黃姓投訴人提供
黃姓男子投訴警方，把錄音筆「證物當遺失物」發還不明的男子，事後還發函感謝他。圖／黃姓投訴人提供

勞工局 提告 個資

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