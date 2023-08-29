影／畫面曝光！救護車一路鳴笛疾駛闖紅燈 騎士遭猛撞噴飛搶救不治

屏東縣枋寮警分局今天中午12時39分獲報，省道台1線佳冬戰備道北上路段發生死亡交通事故，警方到場查出1輛民間救護車載病患轉院到高雄，駛至台1線與東角路口時，高速撞上由西向東行駛的67歲章姓機車騎士，經搶救仍不治；鍾姓救護車駕駛說均依規定沿路鳴笛，警方訊後將他依過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，32歲的鍾姓男子駕駛民間救護車，車上搭載1名自枋寮醫院要轉院至高雄長庚醫院的病患，一路鳴笛疾駛，途經台1線佳冬戰備道與東角路路口時遇到紅燈，鍾為避開前方停等的車輛，向右駛至外車道，穿越路口時，撞上由西向東行駛的章姓機車騎士，章因高速碰撞傷勢嚴重，到院前已死亡。

警方呼籲，駕駛人行經路口時，應隨時注意車前狀況並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車等警號時，務必注意優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。