昏倒！整疊新報紙突不見 竟被西裝男撿回收「賣10元」

桃園市桃園區一名22歲男子，平時穿著西裝褲從事資源回收，昨凌晨他發現某商店前有一疊報紙，便拾起拿去資源回收站賣錢，沒想到那疊報紙其實是正要上架的全新當日報紙，本來能賣幾百元價值僅剩10多元，讓工作人員氣炸，全案依法函請偵辦。

昨凌晨4點50分許，一名男子將放置於永安路某商店前等待配送販售的報紙拿走，工作人員發現後向桃園警分局埔子派出所報案，員警依規定受理後，積極調閱監視畫面。

警方發現，拿走報紙的男子穿著白上衣、西裝褲，還頂著一頭時尚髮型，認出是22歲的黃姓男子，立即通報巡邏員警加強攔查，不到1小時就將人查獲到案。

從事資源回收工作的黃男表示，當時以為是舊報紙所以拿走，到資源回收站賣了10幾元，但報案人表示，那些是全新準備販售的當日報紙，且在店前堆疊整齊「怎麼可能是要回收的」，最後數百元報紙被賣僅10幾元，讓工作人員氣炸，全案依法函請偵辦。