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17歲少年無照騎車衝撞水泥桿 車頭全毀遭拋飛送醫命危

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

新北市三重區許姓少年，今天中午無照騎乘機車外出，途中騎經環河南路與成功二街口，不慎失控自撞路邊變電箱水泥支撐桿，許少當場抛飛重摔落地。新北市消防局獲報派員趕抵，檢視許少肢體多處擦挫傷、左腹瘀青，緊急協助送醫急救，目前未脫離險境。許少抽血待驗酒測值，事故原因有待後續調查釐清。

據了解，許姓少年（17歲）為北市某高工汽修科三年級學生。今天中午12時26分左右，許少獨自騎乘友人機車，沿環河南路行駛往水漾路方向行駛，途中經過新北市三重區環河南路與成功二街口，不知何因自撞路邊變電箱水泥支撐桿，機車車頭全毀，許少當場拋飛重摔落地昏迷。

新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視許少肢體多處擦挫傷、左腹部瘀青（研判腹腔出血）緊急簡易包紮止血、上頸圈、長背板，旋即送醫急救，目前未脫離險境。許少有無酒駕抽血待驗，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方後續調查釐清。

許少無照騎車部分，則依道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款之規定，未領有駕駛執照駕駛小型車或機車開處2萬4000元以下罰鍰；另依同條例第21條第7項之規定，14歲以上未成年之人，違反第一項第一款或第三款規定者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員應將違規事實以書面或其他方式通知其法定代理人或監護人。

許姓少年無照騎機車，自撞駛環河南路變電箱水泥支撐桿，送醫命危。記者曾伯愷／翻攝
許姓少年無照騎機車，自撞駛環河南路變電箱水泥支撐桿，送醫命危。記者曾伯愷／翻攝
許姓少年無照騎機車，自撞駛環河南路變電箱水泥支撐桿，送醫命危。記者曾伯愷／翻攝
許姓少年無照騎機車，自撞駛環河南路變電箱水泥支撐桿，送醫命危。記者曾伯愷／翻攝
許姓少年無照騎機車，自撞駛環河南路變電箱水泥支撐桿，送醫命危。記者曾伯愷／翻攝
許姓少年無照騎機車，自撞駛環河南路變電箱水泥支撐桿，送醫命危。記者曾伯愷／翻攝

自撞 未成年 新北 交通違規

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