台東紅衣皮卡男遭肉搜 喊冤說對方先比不雅手勢

台東「球棒隊」逼車風波擴大，駕駛貨卡按喇叭遭控逼車及持球棒下車理論的張姓男子遭網友肉搜曝光，此起事件外籍男子的女性友人也在網路發言，指控張男逼車逼到「貼到機車尾燈」。張男則說，對方朝他比中指，下車拿球棍是為了要防身，車上有行車紀錄器可供檢視。

8月27日中午左右，一名德國籍男子與台籍女性友人騎機車從台東返回花蓮，行經台東市臨海路與台籍張姓男子駕駛的皮卡發生行車糾紛。張男要求機車讓道給汽車先走，雙方互鳴喇趴後，張男拿出球棍下車理論，外籍男子將過程分享在Reddit論壇引發熱議。警方表示，雙方各執一詞，依妨害自由及公然侮辱偵辦。

外籍男子的蘇姓女友在網路留言說，當時他們騎在慢車道，對方瘋狂按喇叭逼車，後來非常快速地超車，當時外籍友人因為快車道有車，沒辦法換車道，對方真的逼車逼得很近，幾乎要貼到機車尾燈，後來成功超車，她朋友非常生氣，不懂為什麼駕駛有這種行為，很生氣的按喇叭，對方就突然停車持球棒下車作勢要攻擊她的朋友。

蘇女質疑，機車好好的行駛在慢車道錯了嗎？而且那條路根本沒有機車道，要我們騎在路肩才甘心嗎？此外，對方罵兩次三字經，還說他朋友是「低下的外國人」。

逼車事件曝光後，家住台東的皮卡車主張姓男子被網友肉搜。張男受訪說，案發前外籍男子騎機車在路中間，他先按喇趴示警，但對方置之不理，後來還在駕駛座旁朝他當面比中指，氣不過才會在紅綠燈下車，且拿出球棒「預防」，當時沒有揮舞，僅質問「為何比中指」。對方拿下安全帽才知道機車騎士是外國人，一直罵也不知道罵什麼，根本聽不懂。當時同行女友說已經報警，所以他靜待警方到場處理，第一時間已經和解，不解對方為何還要在網路發文。