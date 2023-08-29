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超凶！嘉縣清潔隊員買飲料衝突 撂人拿球棒找店員理論

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉清潔隊員日前到飲料店，疑不滿店員說話語氣，雙方爆發激烈口角衝突、扭打，直到路人勸架才分開。當晚清潔隊員找友人到飲料店理論，友人到後車廂拿出球棒恐嚇。雙方互相恐嚇、傷害等，警方已受理，並函送地檢署偵辦。

據了解，嘉義縣中埔鄉一名清潔隊員身穿制服，25日下午4點多到台3線1間飲料店，疑不滿店員說話語氣，雙方爆發激烈口角衝突，甚至在大街上扭打成一團，經附近店家及熱心民眾勸架，才將情緒激動雙方隔開。

不料，同日晚上男顧客又找來2名友人到飲料店理論。從監視器畫面中可看到，清潔隊員的男性友人下車後，先走向飲料店櫃台前，與清潔隊員一起和店員理論，隨後徑直走向車後，打開後車廂拿出球棒，再走到櫃台前對店員亮球棒。

中埔鄉公所表示，有關公所清潔隊員日前所發生的事件，經瞭解，雙方因言語上的誤解而產生行為衝突，目前雙方皆已向警方提出告訴，後續靜待司法調查。

中埔警分局表示，飲料店員工與客人起糾紛，警方受理雙方報案。飲料店員工對清潔隊員提告恐嚇、傷害及毀損，清潔隊員對飲料店員工提告恐嚇及傷害，已依規定受理雙方告訴，並通知涉案人到案說明，函請嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣中埔鄉一名清潔隊員日前買飲料爆衝突，晚上撂人拿球棒找店員理論。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉一名清潔隊員日前買飲料爆衝突，晚上撂人拿球棒找店員理論。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉一名清潔隊員日前買飲料爆衝突，晚上撂人拿球棒找店員理論。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉一名清潔隊員日前買飲料爆衝突，晚上撂人拿球棒找店員理論。記者黃于凡／翻攝

恐嚇

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