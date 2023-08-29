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房屋買賣糾紛 她兩度南下桃園將對方門鎖塗三秒膠、潑尿洩憤

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

北市吳姓婦人因與鄭姓女子有房屋買賣糾紛，去年11、12月間，短短４天內特地南下桃園至鄭女住處先將大門門鎖塗上三秒膠，另又趁夜潑灑尿液，桃園地檢署偵結，將她依毀損、公然侮辱起訴。記者陳恩惠／攝影
北市吳姓婦人因與鄭姓女子有房屋買賣糾紛，去年11、12月間，短短４天內特地南下桃園至鄭女住處先將大門門鎖塗上三秒膠，另又趁夜潑灑尿液，桃園地檢署偵結，將她依毀損、公然侮辱起訴。記者陳恩惠／攝影

北市74歲吳姓婦人因與鄭姓女子有房屋買賣糾紛，去年11月間下午，特地南下至鄭女位於桃市桃園區住處，以三秒膠灌入鄭家大門門鎖內，3天後又回到鄭家，將尿液潑灑在大門上，案經鄭女提告，桃園地方檢察署日前偵結，將吳婦依毀損、公然侮辱等罪起訴。

吳婦於警詢中，坦承在4天內特地由北市南下桃園，前往鄭女的住處，並分別在大門門鎖塗上瞬間膠，另還潑尿洩憤，不過吳婦至檢方開偵查庭時，卻否認做過這些事。

檢方偵結，認為吳婦去年11月30日下午1點12分，涉嫌以瞬間接著劑灌入鄭女所住房屋大門門鎖，導致門鎖受損不堪使用，又於去年12月3日晚間8點57分，持尿液潑灑鄭家的大門，足以貶損鄭的人格尊嚴與社會評價，因此予以起訴。

桃園 北市 提告

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