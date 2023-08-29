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影／單車客被淡水客運司機按喇叭 廣播嗆「你父母死了嗎？」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名年輕男子27日清晨，在新北市三芝區北新庄騎乘自行車上山，因騎在馬路中央被後方公車按喇叭。公車追上前貼近併行，騎士不爽嗆聲，司機卻開擴音器罵人詛咒。影片被貼上臉書，警方表示雙方都違規，若提告，將依法受理。

公車追上前貼近併行，危及騎士安全。騎士不爽開嗆，司機卻用擴音器罵人詛咒。圖／翻攝臉書
公車追上前貼近併行，危及騎士安全。騎士不爽開嗆，司機卻用擴音器罵人詛咒。圖／翻攝臉書

時間發生在上午8時30分左右，三芝區北新路二段雙向只有各1線車道，路幅較窄。自行車上山騎在車道中央，後方公車按喇叭追上，剛好對向又有來車，公車貼近自行車，騎士受驚脫口而出：「哇靠靠超近！」並伸手拍打公車車門。

公車司機惱怒用擴音器嗆：「騎靠邊一點好嗎？這不是你該騎的捏」，接著雙方一來一往對嗆：「怎樣啦！」「騎車騎這樣，是在騎三小」。騎士疑似比中指，司機怒稱：「你是沒父沒母教嗎？」騎士再嗆：「撞我啊！」司機扔下一句：「你老父老母死了嗎？」巴士加速駛離，騎士再伸手拍打車體，疑似又比中指。

警方檢視影片指出，公車體積較大，應禮讓自行車，司機駕車迫近騎士非常危險，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款，在單車道駕車與他車並行，可處600元以上1800元以下罰鍰；司機用擴音器對騎士言語辱罵，涉及刑法公然侮辱罪。警方已留言給騎士，若提供影片提告，將依法受理偵辦。

然而自行車在未劃設慢車道的道路，無正當理由未靠右側路邊行駛，可依違反道路交通管理處罰條例第73條第1項第1款，處300元以上1200元以下罰鍰。

也就是說，雙方的行為都違反交通規則，但這兩項都不屬於民眾可提出檢舉的範圍，警方無法依據影片開罰。騎士若對公車司機比中指嗆聲，如果司機提供行車記錄影像提告公然侮辱，警方也會受理。

自行車在三芝區北新路二段騎行上山，因騎在車道中央被後方公車按喇叭。圖／翻攝臉書
自行車在三芝區北新路二段騎行上山，因騎在車道中央被後方公車按喇叭。圖／翻攝臉書

自行車 車道

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