彰化消防搜救8小時 落水婦女被救已無生命徵象

彰化縣范姓女子昨天晚上8點多出門就失聯，家屬在員林大排發現鞋子和機車，懷疑范女落水，消防局據報出動消防車、船艇和空拍機及人員搜救，今天上午在距離失足地點約3公里發現范女，救起已無生命跡象，落水真正原因由警方調查。

據了解，范女（47歲）的家人昨晚報案，消防局據報後出動第二大隊、員林、員西、埔心、秀水、埔鹽及福興分隊，總共出動各式消防車輛17輛次、船艇3艘次、救護車2輛次、空拍機3台，消防人員36人次，義消8人次，並通知水利單位人員調整上游放水閘門降低水位，消防人員走進員大排地毯式搜索，從昨晚8點多搜救到子夜24點一無所獲，跟家屬協調天亮再搜。

今天上午8點消防局繼續搜救，9點26分民眾報案范女落水地點下游3公里外河道間疑似「人偶」，消防局派員前往打撈，並通知家屬指認果真是范女，全案移交警方調查落水原因。 彰化縣消防救難人員打撈范女。圖／民眾提供 彰化縣消防局派員走進員大排搜救范女。圖／民眾提供

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980