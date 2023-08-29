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男持繩對前老闆壓頭被掙脫 落網稱一時頭暈被依妨害自由送辦

聯合報／ 記者黃宣翰/即時報導

47歲黃姓男子昨天進入台南市民權路前東家王姓老闆油漆店內，假意買油漆、借完廁所後涉嫌以手按壓王頭部且手中拿有塑膠繩。王機警掙脫後打電話報警，黃匆忙離去。警方在案發後循線找到黃嫌，警詢後依涉嫌妨害自由、傷害等罪嫌法辦。

警方調查，黃姓男子昨天上午8膽20分穿著外套、戴口罩許進入民權路前東家老闆油漆店內，並在借完廁所後趁機以手按壓王姓男被害人頭部，手中拿有塑膠繩。王機警掙脫後，黃丟下塑膠繩後離去，王報警法辦。

市警二分局博愛派出所即成立專案小組調閱周邊監視器，1小時後員警在北區某公園內發現黃躺臥涼亭內睡覺，且旁有逃逸所騎乘機車，將他調回調查。

據了解，黃表示他一時頭暈才把手按壓王姓男頭部。 警方認為他供詞避重就輕，意有所圖 。依涉嫌妨害自由、傷害罪罪嫌送辦。

黃姓男子涉持繩子到前東家犯案，警獲報1小時逮回法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉持繩子到前東家犯案，警獲報1小時逮回法辦。記者黃宣翰／翻攝

廁所 老闆 口罩

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