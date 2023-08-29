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同款機車未拔鑰匙遭騎走 騎錯男致歉「麻糬太好吃了才騎錯」

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

25歲王姓男子昨天騎白色機車，到台南市中西區民權路某蛋糕店買麻糬，他鑰匙未拔走，盧女接著騎同款同色機車到同家店排店購物，鑰匙也插在車上。王男買好麻糬後騎錯盧女機車離去。盧女誤以為機車被偷走報警處理，警方調閱監視錄影畫面查出是王騎錯，聯絡上王騎回盧女機車。

台南市警二分局海安派出所昨天下午3點多，接獲27歲盧姓女子報案，稱機車停在民權路蛋糕店門前遭人騎走，警方獲報後立刻前往，盧女表示她機車鑰匙未拔，停在蛋糕店門口前不翼而飛，不知是否遭人順手竊走。

巡佐楊元林、警員董晉瑋先向盧女詢問機車特徵，在蛋糕店門口前發現一輛特徵跟盧女所描述相同車款的機車且為白色，鑰匙也未拔除。

警方研判可能是遭人騎錯機車了，立刻查詢留在現場機車車籍資料，並調閱監視器查看發現，居然是另名騎乘同款機車的25歲王姓男子也是到蛋糕店買麻糬，恰巧他的鑰匙也忘記拔走，買完麻糬後，未多加注意，也沒有仔細看清楚車牌，就錯騎上盧女機車離去。

警員聯絡上王男，他才發現自己騎錯別人機車，連忙道歉表示因為麻糬太好吃了，一時忘了自己騎錯車，並迅速將機車騎回，化解這場烏龍。

台南市警二分局表示，此案是牽錯車的烏龍案件，但還是呼籲民眾停放車輛離去時務必要將車輛熄火並取下鑰匙，貴重物品避免放在車上，切勿貪圖方便將鑰匙插在機車上，以免增加遭竊的風險，以造成自身困擾。

台南市發生同款機車未拔鑰匙遭騎走，市警二分局警員查明後迅速化解誤會。記者黃宣翰／翻攝
台南市發生同款機車未拔鑰匙遭騎走，市警二分局警員查明後迅速化解誤會。記者黃宣翰／翻攝

鑰匙 台南

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