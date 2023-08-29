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搭劇組車遭左轉車衝撞 陳仙梅目睹嚇抓車門：啊～完了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區文化二路與寶林路口，昨天下午發生兩車碰撞，疑似左轉車未禮讓直行車釀禍。事故當下藝人陳仙梅正好在被撞的劇組車上，親眼目睹撞擊瞬間，事後她心有餘悸透過臉書貼文寫道「那一秒，我手緊抓著車門……我還在心裡能唸上一句『啊～完了......怎麼辦？』」

據了解，藝人陳仙梅昨天下午4時許，搭乘由遲姓男子（27歲）所駕駛的一輛劇組廂型車，沿著新北市林口區文化二路二段往林口方向直行，行經文化二路二段與寶林路口，卻遭郭姓男子（21歲）所開著另輛左轉汽車衝撞，所幸現場無人傷亡，肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

事後，陳仙梅透過臉書貼文寫下222字說，「轉彎車沒有禮讓我們劇組的直行車」「坐在窗邊的我..我手緊抓著車門，眼睜睜看著它撞過來，那一秒好長好長，長到我可以看著它越來越大，但是卻慢動作衝過來？長到我還在心裡能唸上一句，啊～完了......怎麼辦？」語末她說「紮紮實實真的嚇到了」還說「今年車關」希望「事事平安啊」

陳仙梅臉書全文：

轉彎車沒有禮讓我們劇組的直行車，就這麼...

而且是撞～坐在窗邊的我這一面..

那一秒，我手緊抓著車門，眼睜睜看著它撞過來，那一秒好長好長，長到我可以看著它越來越大，但是卻慢動作衝過來？長到我還在心裡能唸上一句：‘’啊～完了......怎麼辦？‘’

..長到我還可以想到家裡人的臉...

最後，我們的車被撞到上了人行道，還好人行道沒人，還好車裡的我們居然毫髮無傷..

只是嚇到了...

我紮紮實實真的嚇到了😭

我今年車關

這個月平安月

事事平安啊...

願大家都平安

今天回家要抱抱家人...

藝人陳仙梅目睹車禍撞擊瞬間，事後透過臉書寫下222字。圖／臉書《陳仙梅》
藝人陳仙梅目睹車禍撞擊瞬間，事後透過臉書寫下222字。圖／臉書《陳仙梅》
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝
郭姓男子開車未禮讓直行車左轉釀禍，警方調查事故原因。記者曾伯愷／翻攝

人行道 林口

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