影／單親媽愛子腳被輾碎陷困境...仰德董座捐20萬救急
台中市黃姓女子是單親媽媽，獨力扶養兩子女，但近日黃女長子出車禍，右腳遭砂石車輾碎，第四警分局得知後，協助籌措15萬元救急，本報在24日報導後，仰德集團董事長許育瑞得知後，昨天委由幹部交付20萬元給黃女，希望鼓勵黃女不要輕言放棄。
台中市南屯區黃姓女子（40歲）獨力扶養兩名子女，近日她的長子遭遇車禍，右腳跟被砂石車輾碎，需要就醫治療，但黃女平時經濟狀況又不佳，突來的醫藥費及生活所需突陷困頓，幸好第四警分局長李建興、春社所長邱量虔得知後，與地方善心團體、人士籌措到15萬元，提供給黃女應急，本報在24日報導此事。
仰德集團董事長兼執行長許育瑞看到報導後，也看到車禍畫面怵目驚心的片段，認為黃女長子遭此意外，無疑讓清苦家庭，雪上加霜，因此向台中市警局長李文章聯繫後，由新竹物流中區處長藍志明致贈20萬元救助金給黃女，也希望鼓勵黃女「不要輕言放棄」。
台中市警局長李文章昨天前往第四警分局春社所，見證新竹物流中區處長藍志明，將救助金致贈給黃女一家，藍也直說「加油」，黃女長子也點點頭，還說未來希望能從警，幫助更多的人，捐贈儀式過程溫馨、感人。
第四警分局長李建興說，警察除了維護治安交通外，主動挖掘、關懷弱勢族群，以貫徹市警局長李文章的「73328」警政工作策略，秉持為民服務的熱忱，給予適時、適當、適切的協助，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落、讓社會更祥和美好。
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