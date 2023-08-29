土城機車預拌車擦撞 騎士下半身捲車底右小腿慘遭輾骨折

混凝土預拌車與機車發生擦撞。記者黃子騰／翻攝

新北市53歲吳姓男子，昨天駕駛混凝土預拌車行經土城區城林路，此時騎在預拌車左側的61歲黃女疑似靠預拌車太近，2車不慎發生碰撞，黃女連人帶車倒地下半身遭捲入車底，右小腿慘遭輾過。警消獲報趕抵，發現黃女意識清醒右小腿骨折，所幸送醫後並無生命危險，雙方均無酒駕，確切肇事原因正由警方調查中。

據了解，肇事的預拌車駕駛吳姓男子，至工地卸完水泥後欲返回公司，當吳男停等紅綠燈後準備起步直行城林路並右轉中華路時，騎乘在預拌車左側的61歲黃姓女子正準備騎車回家，不料疑因靠混凝土車太近且位於死角內，不慎與預拌車發生擦撞，黃女下半身當場被捲入車底，右小腿還遭預拌車輾過。

土城警方與救護人員趕抵，發現黃女意識清醒右小腿骨折，立即將她送醫急救，所幸並無生命危險。警方對2名駕駛進行酒測發現均未酒駕，車禍發生原因及肇責歸屬仍待釐清。土城警方提醒，騎士行進時遇到大型車輛要隨時保持安全距離切勿併行，更要注意大型車行向以避免碰撞意外。