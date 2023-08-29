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機車上高雄輕軌成「鐵道猴子」 他被抓直呼「不會有下一次」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

洪姓男子（左二）騎機車上高雄輕軌愛河橋，經路人拍下照片，警方找到他開出罰單。記者林保光／翻攝
洪姓男子（左二）騎機車上高雄輕軌愛河橋，經路人拍下照片，警方找到他開出罰單。記者林保光／翻攝

網路最近常以「山道猴子」戲稱在山路飆速的機車族，沒想到，高雄卻出現「鐵道猴子」，有人拍到1名男子竟騎機車上高雄跨愛河的輕軌鐵道，引起議論。警方昨天找到騎車上輕軌的洪姓男子，依違反「大眾捷運法」開罰，洪姓男子稱「我會改進、不會有下一次了」。

據了解，洪姓男子（40歲）在8月27日晚間8時許，在「駁二藝術特區」騎未掛牌照的機車，直接騎入高雄輕軌軌道區，沿著軌道到了輕軌「真愛碼頭站」，便由人行腳踏車道，直接過愛河橋，到高雄流行音樂中心。

有網友將拍到機車騎士騎車上輕軌，「這是輕軌欸」，經網頁小編製做圖卡，質疑是「鐵道猴」、「騎車直接上輕軌高架」。

高雄捷運警察隊在臉書社群網頁，發現後圖卡，立聯繫高雄捷運公司，調閱相關監視畫面，追查涉嫌男子行蹤。

警方表示，直到昨天凌晨，高雄市警鼓山分局員警曾處理1件機車自摔案，發現洪姓男子停放1輛未懸車牌的機車，覺得可疑，便聯絡捷運警察隊。捷警比對照片，發現正與騎車上輕軌的男子特徵相符，昨天下午5時30分許，到洪姓男子在高雄市大寮區的住處，確認洪所騎乘的機車，也未懸掛車牌同型機車，便上樓並找洪姓男子。

洪坦承因心情不好，騎機車於到市區閒逛，經過駁二藝術特區，騎機車騎進輕軌軌道區，一路沿著軌道到真愛碼頭，就右轉由人行步道直接上輕軌愛河橋，到高雄流行音樂中心遊蕩。他直稱「我會改進、不會有下一次了」。

警方今天表示，大眾捷運法規定，非大眾捷運系統之車輛或人員，不得進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，警方因此洪男罰單，移由交通局裁罰，最高可處7500元罰鍰。

洪姓男子騎機車上高雄輕軌愛河橋，經路人拍下照片，直稱是「鐵道猴」。圖／擷取自臉書「高雄點Kaohsiungtien」
洪姓男子騎機車上高雄輕軌愛河橋，經路人拍下照片，直稱是「鐵道猴」。圖／擷取自臉書「高雄點Kaohsiungtien」

高雄輕軌 捷運 愛河

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