高雄男騎士見警落跑 查無違禁品反因違規恐吞7萬罰單
高雄陳姓騎士昨天深夜騎機車沒開頭燈，警方盤查時陳男卻突然掉頭逆向行駛，逃逸過程中在左轉彎時自撞分隔島就逮，面對員警詢問「幹嘛跑」，他只淡淡表示「無照怕被開單」，警方除依公共危險罪嫌將陳男送辦外，另違規部分則送出5張罰單，最高可罰7萬元。
鼓山分局龍華派出所警員溫仁佑、周宥南昨晚10點多，巡經鼓山區文信路與篤敬街口時，發現陳男（47歲）騎機車載著王男（43歲），因未開頭燈被員警要求停車受檢。
但陳男見警方上前，不但未停車，還掉頭加速離去，一路在博愛二路南往北方向逆向行駛逃逸，員警為保護用路人安全，立即呼叫線上警網攔截圍捕並鳴笛尾隨伺機攔停。
陳男在博愛二路北上逆向行駛後左轉新莊仔路口時，疑似轉彎失控自撞安全島，尾隨員警立即趨前壓制機車騎士及後座人員，陳男腳部輕微擦傷無須就醫，王男未受傷。
警方表示，陳、王兩人均為建築工人，前往鼓山區訪友途中遭警攔查，員警詢問陳男為何要逃，他才淡淡回應「因無照駕駛擔心遭開單才會逃。」
進一步查證，陳、王2男並無酒駕、通緝或攜帶違禁品，全案警詢後，依其違規項目開具未依規定使用燈光、無照駕駛、未扣安全帽戴、拒檢逃逸、逆向行駛等5項違規當場掣單告發，總計最高可處7萬700元罰鍰，因沿途危險駕駛，陳男另被依公共危險罪送辦。
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