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影／同事嫌脫衣睡覺「沒衛生」 台中工人持起子傷2人逃跑被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子是詐欺通緝犯，躲在西屯區一家人力仲介公司賺錢謀生，今天凌晨零時許，黃疑因不滿張姓同事嫌他脫上衣睡覺、「沒衛生」，黃氣得持起子攻擊張，連勸架的莊姓同事也掛彩，警方獲報後，在附近社區停車場車道查獲黃，將依法解送台中地檢署歸案。

第六警分局西屯所在今天凌晨零時許獲報，西屯區經貿七路一家人力仲介公司，有民眾糾紛情事，西屯所啟動快打部隊10名警員到場，發現現場張姓（46歲）、莊姓男子（31歲）的肩膀有掛彩，二人告知，案發前是遭同宿舍的黃姓男子（49歲）持板模起子攻擊造成。

警方隨即在附近展開查緝，發現黃男在犯行後，逃逸到附近社區的停車場車道躲藏，警方順利在今天凌晨1時許，將黃男查緝到案。

經查，黃男在案發前疑因被張姓同事嫌「脫上衣睡覺」、「沒衛生」等問題，與張起口角，黃憤而持板模起子攻擊，莊男在旁勸架，也因此掛彩。

警方查出黃男已涉詐欺案，被台中地檢署通緝，雖然張、莊不提告傷害，但仍依違反社會秩序維護法、通緝等罪，解送台中地檢署歸案。

第六警分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市黃姓男子今天凌晨持板模起子攻擊同事，警方出動快打到場逮人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子今天凌晨持板模起子攻擊同事，警方出動快打到場逮人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子今天凌晨持板模起子攻擊同事，警方在附近社區停車場車道查獲他。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨持板模起子攻擊同事，警方在附近社區停車場車道查獲他。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨持板模起子攻擊同事，警方出動快打到場。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨持板模起子攻擊同事，警方出動快打到場。圖／讀者提供

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