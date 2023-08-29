影／男子識破詐騙電話老哏 警、民、行員合作逮車手

台中林姓男子日前接到詐騙電話，謊稱他兒子被綁架，要求300萬元贖金，他先確認兒子安全，再假裝配合詐團到銀行要領錢，請行員報警，警、民與行員合力逮到一名車手。

沙鹿區56歲林姓男子本月25日下午3點，接獲詐騙集團電話，謊稱他兒子遭綁架，要求面交300萬元贖金，當時林男一時心慌手足無措，後來冷靜思考，先確認其子安全無虞後，再假意配合詐騙集團到沙鹿某銀行假裝領錢付贖金，並請行員協助報警，林男持續與對方討價，將贖金降為60萬元。

清水警分局光華所員警接獲報案後立即到場，林男擔心對方起疑，向警方揮手表示先離開，再由所長陳俊佑、副所長詹金都帶領便衣員警趕到現場，協助林男配合指示，將銀行白色空紙袋放於指定地點。

詐騙集團擔心有警方跟隨，一度更改指定地點，最後雙方約定在沙鹿區中山路某大樓前花叢，車手37歲陳姓男子現身，在附近徘徊張望多時後，前往取款，但發現是空袋隨即丟棄，警方立即上前攔下並確認陳男是詐騙集團面交車手，全案依詐騙罪嫌將陳嫌移送台中地檢署偵辦。