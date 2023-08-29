影／關渡橋護欄外有人！路人嚇壞急報案 淡水警消聯手救援

新北市1名19歲男子日前因心情不好，蹲坐在關渡橋護欄外，橋面十幾公尺高度底下就是淡水河。警方和消防隊獲報先後趕抵勸說，幸好男子情緒並不激動，接受規勸被攙扶回到護欄內安全位置，再送醫通知家人到場。

事發在23日上午10時許，許多路過關渡橋的民眾都瞥見護欄外有人，紛紛打電話報案。淡水警分局竹圍派出所警員高鉦凱、江柏毅率先趕抵，找到蹲坐在護欄外狹窄維修棧道的19歲男子，只差一步之遙就會遺憾終身。

員警伸手扶著他的肩膀，防止突然向前衝，並告知等等會拉你進來，有什麼事到護欄裡面再講比較安全，接著消防隊員羅平漢也抵達協助勸說。當時男子情緒低落並不激動，等到支援警力到達，員警爬出護欄將他攙扶回到護欄內。

後續由救護車將男子送醫，並通知家屬到場照料，虛驚一場。

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