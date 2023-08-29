台南粗工偷車代步 7年後因安全帽上DNA栽跟頭

黃姓男子因案入監服刑，員警採其DNA建檔後，去年9月間送刑事局鑑定，發現與7年前機車竊案上把手及安全帽上所採跡證DNA相符，台南地院判他5月徒刑。圖／本報資料照

黃姓粗工7年前在台南中西區國華街二段與友愛街口偷走1輛機車代步，隨後將車棄置安南區，並留了一頂安全帽在置物箱內，而警方尋獲機車後在把手及安全帽上採集DNA，直至去年黃因案入監服刑，比對出其DNA，他辯稱時間太久，沒有印象了，不被採信，法官認他犯竊盜罪處5月。

據判決，女失主於2015年2月13日晚間10時20分許，發現機車被偷走後報警處理，指機車鑰匙未取走，4天後警方在安南區尋獲機車，當時未查獲可疑對象，但採集機車把手及安全帽上跡證，進行DNA鑑定，為同一男性，排除來自女失主，與刑事局DNA資料庫比對結果，未發現相符者。

事隔多年，黃因案入監服刑，員警採其DNA建檔後，去年9月21日送刑事局鑑定，赫然發現與該機車把手及安全帽上所採跡證DNA相符，依涉竊盜罪嫌將他送辦。

黃矢口否認竊盜犯行，他表示，他偷了很多東西，也有吸毒。檢方訊問，是否偷過機車？，他 稱，年輕時就偷過了。檢方進一步訊問，是否住過安南區？他表示，居無定所，可能到過路邊。

法官認為，黃既曾經竊盜機車，案發當時也曾在發現機車的安南區居住停留過，又有曾經使用機車的事證，卻無法提出說明何以DNA跡證，會遺留在機車把手上及竊嫌留下黑色安全帽上。法官認黃以時間太久，沒有印象等語否認犯行，自屬卸責之詞，不足採信。

台南地院審酌，黃曾有施用毒品、竊盜、違反保護令、妨害公務、傷害等多項前科，素行不佳，又犯竊盜犯行，毫不尊重他人財產權，任意下手行竊，且犯後否認犯行，不能認為有悔意，所竊機車經尋回發還失主，認黃犯竊盜罪處5月，可易科罰金。