影／酒駕開車直衝興富發工地墜入地下3樓 2人命大獲救
台中市吳姓男子在今天清晨6時許，駕駛Toyota Prius轎車，載張姓女子行經西屯區文心路時，因不明原因自撞人行道護欄後，撞進興富發工地的地下3層，吳與張女脫困時仍有意識，經送醫後雖一度昏迷，但已急救後，狀況穩定，經查，吳男的酒精濃度超標，將依公共危險罪送辦。
經查，吳姓男子（44歲）今天清晨6時許，駕駛Toyota Prius轎車載張姓女子（41歲），沿西屯區文心路往四川路方向，途中疑因不勝酒力，先自撞人行道護礅後，再衝進興富發工地地下3層。
因為車輛的後擋風玻璃破裂，吳與張女順利脫困，二人脫困時仍有意識，但被送往林新醫院急，經急救後，二人狀況穩定，無生命危險。
經抽血換算酒精濃度，吳男的酒精濃度已達每公升1.21毫克，已觸犯公共危險罪，將待吳男出院後，依法移送台中地檢署偵辦。
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