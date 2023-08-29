稱經濟困難一時衝動 保全員暗夜潛北市內湖民宅行竊

陳男見員警上門旋即坦承犯案，將得手的現金、3C產品等贓物原封不動交出，供稱因經濟問題一時失慮，才衝動犯案，深感後悔。記者李隆揆／翻攝

陳姓男子缺錢花用，日前深夜騎乘機車行經台北市內湖區，見一民宅後門無人看管，持剪破壞門鏈後入室搜刮錢財，屋主一早發現家中有人入侵跡象，現金及3C產品短少，立刻報警，警方介入後6小時內查獲陳男到案，詢後依法送辦。

警方調查，49歲陳男8月9日深夜10時許獨自騎車行經台北市內湖區安康路，見一處民宅後門無人看管，僅以鐵鏈上鎖，拿出鐵剪剪斷鐵鏈後入室行竊，偷走現金、手機及平板電腦等財物，犯後騎車逃逸。

失主隔日一早發現家中有人入侵跡象，家中3600元現金及3C產品不翼而飛，上午6時許即報警求助。

轄區內湖分局東湖派出所員警獲悉後展開調查，調閱相關監視器畫面鎖定陳男所騎車輛，中午時分循線到新北市查獲陳男，陳男見員警上門旋即坦承犯案，將得手的現金、3C產品等贓物原封不動交出，供稱因經濟問題一時失慮，才衝動犯案，深感後悔。

據悉，陳男曾在台北市工作過，近來工作狀況不穩，偶爾受雇擔任保全工作，卻趁著夜色對他人住家動歪腦筋，員警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾應定期檢視住宅安全狀況，警方有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，可協助檢視住家門、鎖、窗優劣，安裝方式是否得宜，房屋內外及向弄內是否有遭人攀爬入內可能等，民眾也可在屋內加裝警報器、保全系統等，增加住宅防禦性，讓宵小無機可趁。