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捷運遭塗鴉 圈內人疑老外下手

聯合報／ 記者陳敬丰鍾維軒黃寅石秀華／連線報導

高捷列車25日遭人惡意塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
高捷列車25日遭人惡意塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
台北、台中、高雄捷運台鐵近日相繼遭塗鴉，引發圈內人關注，宜蘭縣街頭藝術協會創辦人王捷民從行事風格分析，較可能是國外塗鴉客所為，非法塗鴉雖有「藝術性破壞」說法，但終究造成社會負擔，應在合法區域展現才藝。警方表示，正調閱監視器偵辦，不排除為同一集團所為。

台鐵樹林調車場的EMU3000列車車廂，8月13日遭潛入塗鴉；中捷尾軌區24日遭2人入侵噴漆塗鴉，同天北捷北投機廠也有2人入侵，列車車廂遭噴漆塗鴉；高雄捷運大寮、岡山北機廠25日則遭3人入侵塗鴉。

北捷說，列車復原期間無法上線載客，旅客權益受影響，已於維修機廠增照明、閉路電視強化侵入告警與監視功能，增加保安巡邏頻率，防止非法人員侵入機廠。

台中市警方積極追查2名涉案塗鴉人員身分，但進展有限。因這類塗鴉者以隱密不被人發現為樂，兩人除不走一般常用道路，連塗鴉時也壓低身型，目前可獲得的監視影像有限。

高雄警方則指出，大寮是兩人組，岡山怪客則獨自犯案，從犯案時間、塗鴉風格及戴帽、背包等特徵研判，應是同一塗鴉Group所為。

王捷民指出，塗鴉文化發展至今，大約可分為2種傾向，第一種塗鴉客只在政府畫定的合法區域塗鴉；第二種塗鴉客則專挑合法區外塗鴉，用意是「讓整個城市看到我的名字」：從近日塗鴉事件行事風格來看，更可能是外國塗鴉客的手筆。

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