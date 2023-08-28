台東市小貨車與機車起糾紛 外籍機車騎士貼文引議

台東市臨海路小貨車與普通重型機車因超車按喇叭起糾紛，外籍機車騎士在社群平台貼文表達不滿。警方指，持球棒張姓男子涉嫌妨害自由；外籍男子涉公然侮辱行為，全案送檢方。

有3萬多人追蹤的臉書專頁「通勤者之歌」今天發文指出，有外國機車騎士在台東往花蓮的路上被逼車又被拿球棒威脅，登在國外論壇reddit引發討論。

對於昨天的行車糾紛，小貨車張姓駕駛澄清是機車騎在路中間，他按喇叭，機車騎士向他比出中指，剛好遇到紅燈，他下車時確實有拿著球棒，但未向對方揮舞，只是質問對方為何向自己比中指。

張姓駕駛說，對方脫下安全帽才發現是外籍人士，口中似乎在罵人，自己也聽不懂，騎士載1女子，看起來是台灣人說中文表示已報警，於是雙方一起等警察來。到派出所後有人翻譯，後來雙方達成和解，沒想到對方竟然PO網說差點被球棒打，但事實並非如此，所以自己也到派出所告對方妨害名譽，也將提供行車記錄器給警方。

台東縣警察局台東警分局表示，台東市臨海路於27日下午1時50分左右發生行車糾紛案件，小貨車與普通重型機車在同車道因超車按喇叭發生口角。

小貨車駕駛於爭執過程中持球棒示威，員警到場將雙方帶回釐清案情，事後該外籍男子在社群平台發表照片與文章表達不滿。

台東警分局指出，持球棒張姓男子涉嫌妨害自由，並查扣球棒；外籍男子涉公然侮辱行為，全案移送台東地檢署偵辦。