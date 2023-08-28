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男子失蹤半個月機車停登山口 搜救2天發現已死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市蔡姓男子失蹤半個月後，有人發現他的機車停在暖暖區荖寮坑號五分山登山口，消防人員連兩天上山搜尋，今天下午發現他在山上死亡。全案由警方調查中。

基隆市消防局昨天接獲下午報案，50多歲蔡姓男子8月12日失聯，家人一直聯絡不上他，因為昨天在荖寮坑五分山登山口發現他的機車，猜想他已上山，擔心發生意外。

消防局昨天派遣消防員8人和義消8人、暖西健行協會2人組隊上山，分成兩路搜尋，到入夜時仍沒有找到他，暫停搜尋工作。

救難人員今天上午五分山步道集結後，分成3路上山，在荖寮坑古道、暖東舊道一帶搜尋到中午仍沒發現。下午繼續搜救，2點40分在山上發現蔡男已身亡，通報警方到場採證，報請基隆地檢署檢察官檢驗，釐清死因。

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基隆市救難團隊今天上山搜救，發現半個月前失蹤的蔡姓男子在山上死亡，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市救難團隊今天上山搜救，發現半個月前失蹤的蔡姓男子在山上死亡，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市救難團隊今天上山搜救，發現半個月前失蹤的蔡姓男子在山上死亡，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市救難團隊今天上山搜救，發現半個月前失蹤的蔡姓男子在山上死亡，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市救難團隊今天上山搜救，發現半個月前失蹤的蔡姓男子在山上死亡，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市救難團隊今天上山搜救，發現半個月前失蹤的蔡姓男子在山上死亡，全案由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 消防員 家人

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