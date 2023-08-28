高雄男和母聊天一句話透玄機 今燒死在公司貨車內
高雄市三民區義永寺旁建興三巷一處停車場，今天下午發生小貨車火燒車意外，火勢撲滅後，警消驚見黃姓男子已燒成焦屍，車旁有燒過木炭還有火種；黃數天前和母親聊天曾語出驚人「你可能會少一個兒子」，警方懷疑黃輕生，待報請檢方相驗，查明死因。
三民二警分局警方今天下午2時40分許接獲民眾報案，指稱建興三巷一處停車場有小貨車起火，警消趕抵現場，消防員發現駕駛座上有人，迅速撲滅火勢，但駕駛已成焦屍，小貨車旁則有燃燒過的木炭及火種。
警方根據車號查訪，查出死者是在某家公司擔任送貨員的黃姓男子（43歲），黃未留遺書，但據了解，除現場發現木炭和火種外，黃男幾天前和母親聊天時，曾無意間透露「你可能會少一個兒子」，當時黃母以為兒子只是心情不好，沒想到今天就發生憾事。
警方懷疑黃男輕生，但仍待檢察官相驗確認死因。
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