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韓國旅遊團巴士國1遭聯結車追撞 10人輕傷送醫

中央社／ 新北28日電

國道1號新北市汐止路段1輛聯結車疑因未保持安全距離，撞擊前方載有韓國旅遊團的中型巴士，造成車上10人輕傷，送醫無大礙。詳細肇事原因尚待警方釐清。

國道警方與新北市政府消防局今天下午2時許獲報，國道1號南向11.5公里汐止路段發生大型車事故。警方到場調查，疑似為聯結車未保持安全距離，撞擊前方載著韓國旅遊團的中型巴士，導致10人（其中2人為孩童）受輕傷，分送汐止國泰醫院與內湖三軍醫院治療，暫無大礙。

警方調查，聯結車63歲林姓駕駛正從基隆要前往林口，中型巴士50歲陳姓駕駛則因就醫尚未製作筆錄，2人酒測值皆為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

警方表示，高速公路事故最常見肇因就是未保持安全距離，除可罰新台幣3000至6000元，如果因而肇事致人重傷或死亡，駕駛也將被吊扣或吊銷駕照。

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