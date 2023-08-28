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雙黃線欲違規迴轉害騎士摔車 休旅車駕駛冷眼旁觀還跑了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名休旅車駕駛，今天上午行經新店區安康路時，疑欲違規跨越雙黃線迴轉，此時對向車道張姓騎士見狀煞車不慎失控自摔。休旅車駕駛下車後未上前關切張男傷勢，還逕行開車離去。新店警獲報到場，發現張姓騎士僅輕微擦傷並無大礙。警方目前正追查休旅車駕駛身分，將通知他到案並依肇事逃逸罪嫌偵辦。

透過現場監視器畫面發現，這名駕駛黑色休旅車的男子從路邊駛出車道後，疑似欲跨越雙黃線迴轉，但迴轉時發現可能轉不過去，男子稍微倒車後再度直接往前行駛，並未注意對向車道有多輛機車正朝他駛來。

隨後休旅車駕駛發現對向有來車立即煞車，但騎在最前方的23歲張姓男騎士因煞車閃避不慎失控自摔，人車當場倒地滑行。此時休旅車駕駛雖下車查看，但卻僅站在路邊觀望，並未上前查看張男傷勢，待了42秒後就坐回駕駛座開車離去。新店警方獲報趕抵，立即叫救護車將張男送醫，所幸張男僅左腳擦傷並無大礙。新店警方將依車牌通知休旅車駕駛到案，詢後依肇事逃逸罪嫌送辦。

休旅車駕駛(紅圈處)事發後站在原地冷眼旁觀。記者黃子騰／翻攝
休旅車駕駛(紅圈處)事發後站在原地冷眼旁觀。記者黃子騰／翻攝
張男見休旅車欲迴轉煞車不慎失控自摔。記者黃子騰／翻攝
張男見休旅車欲迴轉煞車不慎失控自摔。記者黃子騰／翻攝

休旅車 車道

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