雙黃線欲違規迴轉害騎士摔車 休旅車駕駛冷眼旁觀還跑了

新北市1名休旅車駕駛，今天上午行經新店區安康路時，疑欲違規跨越雙黃線迴轉，此時對向車道張姓騎士見狀煞車不慎失控自摔。休旅車駕駛下車後未上前關切張男傷勢，還逕行開車離去。新店警獲報到場，發現張姓騎士僅輕微擦傷並無大礙。警方目前正追查休旅車駕駛身分，將通知他到案並依肇事逃逸罪嫌偵辦。

透過現場監視器畫面發現，這名駕駛黑色休旅車的男子從路邊駛出車道後，疑似欲跨越雙黃線迴轉，但迴轉時發現可能轉不過去，男子稍微倒車後再度直接往前行駛，並未注意對向車道有多輛機車正朝他駛來。