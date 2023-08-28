高雄小貨車莫名起火 火熄滅驚見駕駛燒成焦屍　

高雄市三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場，今天下午2時40分許發生一起小貨車火燒車意外，警消趕抵現場，火勢撲滅後，驚見駕駛被燒成焦屍，警方調閱監視器發現駕駛獨自進入車內，車旁有木炭，不久車即起火燃燒，研判駕駛疑輕生，正調查死者身分。

警方指出，今天下午2時40分許接獲民眾報案，指稱建興三巷一處停車場有小貨車起火，警消趕抵現場，消防員緊急將火勢撲滅，發現駕駛座在駕駛座上已成焦屍，小貨車旁有燃燒的木炭及火種。

警方調閱監視器追查，發現小貨車駕駛案發前獨自駛入停車場內，不久即起火，警方鑑識檢視車體，未發現有外力破壞痕跡，初步研判駕駛輕生，正循線查證死者身分中。

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