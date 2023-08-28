快訊

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

核汙水效應擴大...日本收到大量騷擾電話 大陸外交部正面回應了

北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

高雄小貨車莫名起火 火熄滅驚見駕駛燒成焦屍　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場，今天下午2時40分許發生一起小貨車火燒車意外，警消趕抵現場，火勢撲滅後，驚見駕駛被燒成焦屍，警方調閱監視器發現駕駛獨自進入車內，車旁有木炭，不久車即起火燃燒，研判駕駛疑輕生，正調查死者身分。

警方指出，今天下午2時40分許接獲民眾報案，指稱建興三巷一處停車場有小貨車起火，警消趕抵現場，消防員緊急將火勢撲滅，發現駕駛座在駕駛座上已成焦屍，小貨車旁有燃燒的木炭及火種。

警方調閱監視器追查，發現小貨車駕駛案發前獨自駛入停車場內，不久即起火，警方鑑識檢視車體，未發現有外力破壞痕跡，初步研判駕駛輕生，正循線查證死者身分中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方發現現場有火種。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方發現現場有火種。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方發現現場有燒過的木炭。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方發現現場有燒過的木炭。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝
高雄三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場的小貨車今天下午莫名起火，火熄滅驚見駕駛燒成焦屍，警方封鎖現場調查。記者石秀華／翻攝

停車場 監視器 消防員

延伸閱讀

影／郭台銘參選總統 陳其邁：不要到了選舉就「走精」

詐團虛幣洗錢 高雄檢警靠ChatGPT寫程式溯幣流逮人

高雄小一新生開學禮物 民間集資200萬元贈英文圖解字典

比山道猴更猛！高雄軌道猴「騎上」輕軌高架 高捷最重可罰7500元

相關新聞

國1南下汐止段聯結車和巴士車禍 6大2小共8人受傷急送醫

國道1號汐五高架路段南下11公里處，今天下午2時許發生聯結車與中型巴士車禍。中巴上共有6大2小乘客受傷，8名傷者皆是輕傷...

高雄小貨車莫名起火 火熄滅驚見駕駛燒成焦屍　

高雄市三民區義永寺旁的建興三巷一處停車場，今天下午2時40分許發生一起小貨車火燒車意外，警消趕抵現場，火勢撲滅後，驚見駕...

影／暗夜路上竄出一匹馬 轎車駕駛煞車不及被擦撞

林姓男子9日晚間10時許開車行經宜蘭縣壯圍鄉壯濱路3段時，馬匹突從馬場竄出快步走向車道，林男煞車不及擦撞到馬匹，所幸林男...

宜蘭馬兒跑上路衝撞汽車 飼主辯稱交通工具仍挨罰

宜蘭邱姓男子在壯圍鄉開設馬場，2周前某天晚上，1匹馬竄出圍欄，跑到馬路上，恰好林姓男子駕車經過，該馬竟從側邊撞擊車門，車...

影／嫌他人騎車製造危險 台中兩男連對兩人爆粗口推打

台中市張姓機車騎士前天載林姓友人經太平區長龍路下山時，先是因不滿前方另名張姓男子的機車突然煞停，因而口出髒話辱罵及脫安全...

假幣商攜帶驗鈔機收款栽了 南警埋伏逮捕詐欺嫌犯

來自高雄郭姓詐騙車手假冒虛擬貨幣商，還涉嫌攜帶點驗鈔機要向被害人詐騙，警方接獲報案後，在台南市南區鹽埕圖書館埋伏，逮捕郭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦