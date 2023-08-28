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影／暗夜路上竄出一匹馬 轎車駕駛煞車不及被擦撞

中央社／ 宜蘭28日電

林姓男子9日晚間10時許開車行經宜蘭縣壯圍鄉壯濱路3段時，馬匹突從馬場竄出快步走向車道，林男煞車不及擦撞到馬匹，所幸林男和馬匹都沒有大礙。

「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨天在YouTube頻道以「一生中被馬撞到的機率有多大」為題上傳1段影片，內容顯示，馬匹先是在路邊走動，突然快步走向車道，駕駛見狀雖急踩煞車，但仍擦撞到馬匹。

警方今天指出，壯濱路3段9日晚間10時許，發生汽車與馬匹擦撞交通事故，經調查，40多歲林男開車由壯濱路3段南往北方向行駛，行經事故地點時，馬匹突然從馬場竄出，由東往西橫越道路，林男煞車不及擦撞到馬匹。

這起事故造成轎車車門板金凹陷和後照鏡損壞掉落，所幸林男和馬匹都無大礙，警方對林男實施酒測，酒測值為零，另依道路交通管理處罰條例「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」，對邱姓飼主製單舉發，依法可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

由於雙方經協商後未能達成和解，警方已轉介相關調解委員會，處理後續民事賠償事宜。宜蘭縣政府警察局礁溪分局提醒，民眾如有飼養動物，應注意勿使動物自行上路，如致生事故，飼主須負起相關刑事、行政和民事責任。

林姓男子9日晚間10時許開車行經宜蘭縣壯圍鄉壯濱路3段時，竟遭到馬匹撞擊。 圖擷自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
林姓男子9日晚間10時許開車行經宜蘭縣壯圍鄉壯濱路3段時，竟遭到馬匹撞擊。 圖擷自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

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