影／嫌他人騎車製造危險 台中兩男連對兩人爆粗口推打

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓機車騎士前天載林姓友人經太平區長龍路下山時，先是因不滿前方另名張姓男子的機車突然煞停，因而口出髒話辱罵及脫安全帽打張，接著不到10分鐘又在一江橋前因不滿另名許姓騎士從右側超越前車，而下車罵髒話並推人、打頭，兩名被打騎士都將他們的行為PO網，警方看到後主動偵辦，下午將兩人約談到案。

兩人到案時，仍認為前者張姓、許姓男子的行為讓他們產生危險，因而才一時情緒而有過激行為。不過，警方認為即使不滿意對方的行為，也不能違法，因此將他們依公然侮辱、恐嚇、傷害等罪函送法辦；另涉危險駕駛，以及後座乘客未戴安全帽部分，也將依道路交通管理處罰條例舉發。

據指出，張姓男子前天下午行經長龍路二段時，因對向的1名婦人機車腳踏墊上的水桶掉落，他怕滾到車道上會發生危險，因而突然煞車，並停於車道中。後方的張姓機車騎士（19歲）載著林姓友人（21歲）正要下山，為此差點撞上，兩人除了對前車罵髒話，還加速超車逼近，後座林姓友人甚至脫下安全帽恐嚇、拍打騎士右手。

張、林2人才駛離現場後不久，又因不滿另名18歲的許姓騎士從右側超越前方轎車，再次火氣上頭，並趁雙方在一江橋頭等紅燈時，2人又再對許爆粗口，後座林男還下車推許並徒手拍打許的安全帽。

林男下車推許並徒手拍打許的安全帽（中站立者）。圖／民眾提供
林男下車推許並徒手拍打許的安全帽（中站立者）。圖／民眾提供

安全帽 車道

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