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詐團虛幣洗錢 高雄檢警靠ChatGPT寫程式溯幣流逮人

中央社／ 高雄28日電

高雄檢警近期偵辦詐騙案，發現不少詐騙集團扮「假幣商」，利用虛擬貨幣洗錢以躲避檢警查緝；檢警使用最新科技ChatGPT寫程式追查，抓出幣流走向及交易模式，成功溯源逮獲詐團主嫌。

高雄地檢署近期偵辦詐騙案，發現「假幣商」案件增多，疑似詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢，想藉此讓檢警查不到洗錢實證，躲避查緝。

檢警調查，今年2月1名20多歲張姓女子求職帳戶遭利用，戶頭1個月就有高達新台幣千萬元金流；檢警1個半月後破獲水房，金流達1億5000萬元，查出主嫌應為35歲余姓男子。

不過余男在虛擬貨幣比特幣興起時，即投入研究區塊鏈與相關交易漏洞，會扮成「假幣商」，假幣商錢包地址形同銀行帳戶，但在網路只是1組代碼，追查不易。

檢察官呂尚恩自學程式語言，再和2名承辦員警以ChatGPT輔助寫程式，檢警3人透過程式抓出幣流走向，掌握詐團交易模式，最終成功將主嫌余男逮獲。余男長期無業卻開名車，家人以為是科技新貴，直到警方上門才知是詐團主嫌。

此外，高雄檢警還偵破另一起虛擬貨幣洗錢案，35歲孫姓男子自學鑽研5本洗錢防制書籍，以妹妹當人頭，指揮多人在虛擬貨幣交易平台開設帳號，將被害人匯入贓款層層轉手後，再進行虛擬貨幣交易，掩飾贓款來源及去向。

檢警透過分析區塊鏈交易紀錄，掌握虛擬貨幣流向，查出孫男1年多詐得8700多萬元，坐擁名車及豪宅享樂，但最終仍被細心追查的檢警逮獲。

虛擬貨幣 詐騙集團 洗錢

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