假幣商攜帶驗鈔機收款栽了 南警埋伏逮捕詐欺嫌犯
來自高雄郭姓詐騙車手假冒虛擬貨幣商，還涉嫌攜帶點驗鈔機要向被害人詐騙，警方接獲報案後，在台南市南區鹽埕圖書館埋伏，逮捕郭嫌。警詢後依詐欺罪、違反洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。
台南市警六分局新興派出所獲報，沈姓女子在社群軟體IG上誤信詐騙集團以假投資虛擬貨幣，高獲利話術，8月14日起陸續交付130萬餘元，後因欲出金時不斷遭詐騙集團以需「交付保證金」等理由藉故拖延，驚覺有異後報案。
警方獲報後立即組成專案小組進行誘捕偵查，詐騙集團約定被害女子於前天下午2點，在南區鹽埕圖書館交付百萬元，郭姓車手自備點驗鈔機與假冒買賣契約書，博取被害人信任，等到郭姓取得詐騙贓款時，埋伏警方立即上前將郭逮捕。
郭捕後仍不斷喊冤，稱自己為「幣商」，且自行攜帶點驗鈔機，宣稱自己也怕遭「假鈔」詐騙，但仍遭警方識破身分，警方並在郭包包內搜出多筆假冒買賣契約書，郭已非第一次犯案。
六分局長許敏能表示，近期以投資為由的詐騙手法屢見不鮮，尤其以投資虛擬貨幣規避警方查緝手法最為猖獗，是類手法讓詐騙集團得以設下多道斷點，使警方不易查緝，呼籲民眾要多加留意外，並可撥打「165」反詐騙電話或「110」諮詢。
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