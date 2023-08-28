假幣商攜帶驗鈔機收款栽了 南警埋伏逮捕詐欺嫌犯

來自高雄郭姓詐騙車手假冒虛擬貨幣商，還涉嫌攜帶點驗鈔機要向被害人詐騙，警方接獲報案後，在台南市南區鹽埕圖書館埋伏，逮捕郭嫌。警詢後依詐欺罪、違反洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警六分局新興派出所獲報，沈姓女子在社群軟體IG上誤信詐騙集團以假投資虛擬貨幣，高獲利話術，8月14日起陸續交付130萬餘元，後因欲出金時不斷遭詐騙集團以需「交付保證金」等理由藉故拖延，驚覺有異後報案。

警方獲報後立即組成專案小組進行誘捕偵查，詐騙集團約定被害女子於前天下午2點，在南區鹽埕圖書館交付百萬元，郭姓車手自備點驗鈔機與假冒買賣契約書，博取被害人信任，等到郭姓取得詐騙贓款時，埋伏警方立即上前將郭逮捕。

郭捕後仍不斷喊冤，稱自己為「幣商」，且自行攜帶點驗鈔機，宣稱自己也怕遭「假鈔」詐騙，但仍遭警方識破身分，警方並在郭包包內搜出多筆假冒買賣契約書，郭已非第一次犯案。