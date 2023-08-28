假姪子來電要借30萬元 老婦人匯款才發現是詐騙老招
又見假親友詐騙老招！苗栗縣竹南鎮一名劉姓老婦人上周三準備將30萬元的款項匯出，行員關懷詢問用途，劉婦稱說是要匯款給姪子做生意，行員直覺有異，通知警方到場協助了解，經查雙方帳戶未曾有往來過，收款人戶名也非姪子姓氏，揭穿騙局，成功阻止婦人匯款保住積蓄。
竹南警分局指出，竹南派出所警員許秉宏、陳淑芸8月23日中午12點執勤巡邏期間，接獲值班人員派案稱台灣企銀竹南分行通報有一民眾欲匯款大筆金額，行員察覺有異，便報請警方到場了解。
員警趕赴現場了解，年過七旬的劉姓婦人，突然接到自稱為姪子的Line通話，表示做生意需要30萬元周轉，然本人帳戶未曾與收款帳戶有往來過，收款人戶名也非姪子姓氏，警方與行員向劉婦解釋，這為典型的猜猜我是誰詐騙，應更謹慎以原本的聯繫方式求證第三人，以避免遭詐，才成功阻止她匯款。
警方表示，猜猜我是誰的假親友詐騙仍為盛行的典型詐騙方式，多發生於長輩間，常突然接獲久未連絡的親友表示急需用錢，且稱以往的聯繫方式已經變更，增加查證的難度，呼籲接獲是類電話時應謹記「1聽、2掛、3查證」立即撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，而平時應多關心獨居長輩，並提醒他們遇有是類情形應同時通知周遭親友，寧可多方查證搞烏龍，也不要被騙一次血汗錢。
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