黃金外匯現正夯 賺6百萬卻領不回…新北警破詐團逮4人

新北市黃姓男子加入外匯及買賣黃金LINE群組，並投入390萬投資，短短1個月就獲得1000萬獲利，但黃男想要領出時，對方又要求須再繳納50萬元保證金，之後更是不讀不回，黃男始知受騙立即報警。新北市刑大獲報經蒐證多日，日前逮捕主嫌黃姓等4人，起獲改造手槍2把，詢後依詐欺、洗錢防制法及槍砲罪嫌送辦。

據了解，黃姓男子等多名被害人，去年底加入一個「黃金指數買賣、外匯投資LINE群組」，詐團偽裝成投資老師與助教，在群組內營造投資黃金、外匯等金融商品收益豐厚的假象，誘使被害人匯款至助教提供之銀行帳戶。

其中黃姓民眾被號召加入名為「Tyson Global」的投資網站，初期先投入100萬元，沒幾天帳面就獲利20%（20萬元），黃男興奮之餘再匯款投入290萬元，獲利也迅速攀升，不到1個月帳面金額高達1千多萬元。

黃男自估獲利超過600萬元，當他想獲利了結取回1千多萬元時，對方卻宣稱要先繳納50萬元的保證金，黃男驚覺事態不對後，對方乾脆已讀不回甚至直接封鎖，黃男才知慘遭詐騙氣得立即報警。

新北市刑大深入追查涉案金流，並擴大調閱監視器，發現被害人遭騙款項先匯到第1層人頭帳戶，再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避查緝。

警方掌握確切事證後，分持搜索票、拘票陸續查獲黃姓、范姓水房幹部及陳姓、林姓車手等4人。