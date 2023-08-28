快訊

郭台銘宣布參選總統 女星激動痛哭「要發起全國連署」

「家暴說」總統府要求道歉 楊志良拒絕：有本事把我抓起來

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

黃金外匯現正夯 賺6百萬卻領不回…新北警破詐團逮4人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市黃姓男子加入外匯及買賣黃金LINE群組，並投入390萬投資，短短1個月就獲得1000萬獲利，但黃男想要領出時，對方又要求須再繳納50萬元保證金，之後更是不讀不回，黃男始知受騙立即報警。新北市刑大獲報經蒐證多日，日前逮捕主嫌黃姓等4人，起獲改造手槍2把，詢後依詐欺、洗錢防制法及槍砲罪嫌送辦。

據了解，黃姓男子等多名被害人，去年底加入一個「黃金指數買賣、外匯投資LINE群組」，詐團偽裝成投資老師與助教，在群組內營造投資黃金、外匯等金融商品收益豐厚的假象，誘使被害人匯款至助教提供之銀行帳戶。

其中黃姓民眾被號召加入名為「Tyson Global」的投資網站，初期先投入100萬元，沒幾天帳面就獲利20%（20萬元），黃男興奮之餘再匯款投入290萬元，獲利也迅速攀升，不到1個月帳面金額高達1千多萬元。

黃男自估獲利超過600萬元，當他想獲利了結取回1千多萬元時，對方卻宣稱要先繳納50萬元的保證金，黃男驚覺事態不對後，對方乾脆已讀不回甚至直接封鎖，黃男才知慘遭詐騙氣得立即報警。

新北市刑大深入追查涉案金流，並擴大調閱監視器，發現被害人遭騙款項先匯到第1層人頭帳戶，再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避查緝。

警方掌握確切事證後，分持搜索票、拘票陸續查獲黃姓、范姓水房幹部及陳姓、林姓車手等4人。

警方還發現黃男疑似擔心遭其他詐團黑吃黑、甚至擁槍自重，警方共查扣改造手槍2把、子彈20發、多張黑莓卡、銀行帳簿、帳冊及不法贓款等贓證物。訊後將黃男等4人依詐欺、洗錢防制法、槍砲等罪嫌送辦。

警方逮捕詐團主嫌。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕詐團主嫌。記者黃子騰／翻攝

外匯 洗錢 詐騙

延伸閱讀

攜30公斤黃金出國未申報遭扣 男拒繳4千萬天價罰鍰恐拍賣

IG曬多本新台幣「持之以恆必有收穫」 現金全是騙來的

傻女友辦帳號要交給詐欺前科男友 機警行員報警救了她

詐團行騙全台詐逾百萬 車手頭被逮願分期還錢仍判1年半

相關新聞

7歲男童關子嶺泡湯「手肘摔斷成2節」 母親怒控業者冷處理

台南白河關子嶺某知名溫泉會館日前傳出7歲男童手肘斷成兩節變成S形，男童母親指控業者設施警語不夠、設備設置有問題，且業者處...

抓到了！高雄街友捷運月台抽菸攻擊女站長 逃7天落網

陳姓男子7天前在高雄捷運小港機場捷運站月台上抽菸，遇王姓女站務長制止，竟出拳涉嫌毆打王女，王對陳噴辣椒水反遭毆傷；因陳是...

公共運輸屢遭違法塗鴉 圈內人推測是外國塗鴉客「不易抓到」

近日台北、台中與高雄捷運和台鐵都發生塗鴉事件，警方已積極投入偵辦。宜蘭縣街頭藝術協會創辦人、第一任理事長王捷民表示，台灣...

假姪子來電要借30萬元 老婦人匯款才發現是詐騙老招

又見假親友詐騙老招！苗栗縣竹南鎮一名劉姓老婦人上周三準備將30萬元的款項匯出，行員關懷詢問用途，劉婦稱說是要匯款給姪子做...

黃金外匯現正夯 賺6百萬卻領不回…新北警破詐團逮4人

新北市黃姓男子加入外匯及買賣黃金LINE群組，並投入390萬投資，短短1個月就獲得1000萬獲利，但黃男想要領出時，對方...

國1北上台南後壁路段驚傳火燒車 火舌迅速吞噬全車

國道1號北上台南後壁路段，今下午驚傳火燒車，1輛紅色休旅車行駛中不明原因車頭冒白煙，駕駛緊急停靠路邊隨即全面燃燒，所幸及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦