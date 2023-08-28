七旬老翁在超商前迷路 熱心警員協助安全返家
72歲呂姓老先生昨天自家中外出後，在台南市中西區某超商前迷路，台南市警二分局海安派出所警員王智賢、袁禎懋，接獲民眾報案後，查出他的住處，將他安全送返回家。
王智賢、袁禎懋抵昨天下午3點到達現場了解，發現一名身穿黑色上衣年長長者坐於路旁，詢問個人相關資料並以溫和、關懷安撫長者。
因老先生身上無攜帶任何證件，僅能透過詢問姓名後，細心查證確認身分，查出是住在中西區72歲呂姓老翁，因行動不便，如坐在路邊恐有危險，經聯繫他姐姐告知狀況，但呂姐身體狀況亦無法提供協助。
警員斟酌狀況後，為避免發生意外，乃護送呂姓老翁返家，警員王智賢並抱著呂上二樓房間安置，溫馨提醒他以後外出，要先跟告知家人，並將家屬電話隨身攜帶，以防家人擔心。呂的家屬見警員將老先生陪送到住處，對於警察熱心服務的精神，充滿感激與深表謝忱。
台南市警二分局呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，請多加關心身邊的家人和朋友，有相關徵兆，請立即前往就醫並申請「愛心手鍊」，另可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，如不慎走失，尋獲時可快速辨識身分，並即時聯繫家屬。
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