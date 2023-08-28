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台灣黑熊誤觸陷阱 兩少年聞聲通報救援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣卓溪鄉傳出台灣黑熊誤觸陷阱受困，2名高姓少年昨天下午在山上發現，有1隻雌性台灣黑熊前肢遭套索困住。相關單位獲報救援，不過現場地形陡峭又天色昏暗，增加救援難度，在大家努力下讓母熊脫困，執行清創及截掌手術，送東部野生動物救傷中心觀察，待傷勢復原再評估野放。

林業保育署花蓮分署表示，昨天下午3時許，接獲民眾通報，在卓溪鄉海拔不到600公尺山區的次生林間，聽到黑熊叫聲，疑似受困。立即協同野灣野生動物保育協會醫療團隊，動員30人前往救援，不過抵達現場已傍晚，視線昏暗，黑熊受困位置不易到達，途中還有數棵倒木，經鏈鋸開闢動線後，終於接觸黑熊。

經獸醫麻醉後，大家將黑熊搬運到地勢開闊處，發現該熊隻為亞成母熊，體重約34公斤，體態瘦弱，右掌腕關節以下明顯壞死，推估右前肢受困套索至少2天。在現場完成緊急醫療處置後，晚間9時許順利將黑熊運送下山，送至東部野生動物救傷中心暫留觀察。

花蓮分署表示，2名少年一位正準備報考警專、一位為玉里國中三年級生，他們不但及時通報，還留在現場協助救援直至結束，機警、成熟穩重的表現，令救援小組成員印象深刻，將頒發通報及協助救援獎金予2人外，也會行文學校予以敘獎表揚。

台東23日傳有黑熊受困陷阱，隔了4天換花蓮發生，林業保育署花蓮分署統計，花東近4個月已累計6起類似事件，民眾雖願意主動通報，受困黑熊經救援後也重回野外，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。

林業保育署花蓮分署長黃群策表示，卓溪鄉已有3個部落組織參與「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，協助巡護黑熊棲地，花蓮分署將會同組織族人，針對事發地區周邊山徑清查不明套索陷阱；與部落討論強化合作，啟動狩獵自主管理計畫，除宣導使用「改良式獵具」，也協助移除不安全的制式大口徑套索。

花蓮分署呼籲，農民與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，可至所轄工作站免費換取「改良式獵具」。如發現黑熊出沒、受困或入侵部落及周邊區域，請立即通報花蓮分署03-8325141；林業保育署24小時通報專線0800-000-930，切勿私自處理，居民配合防熊措施可獲得獎勵。

花蓮一隻台灣黑熊右前肢遭套索困住，卻位於偏遠山區不易救援，好在最後順利救下山。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮一隻台灣黑熊右前肢遭套索困住，卻位於偏遠山區不易救援，好在最後順利救下山。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮一隻台灣黑熊右前肢受困套索至少2天，經救援團隊在現場完成緊急醫療處置後，送至東部野生動物救傷中心暫留觀察。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮一隻台灣黑熊右前肢受困套索至少2天，經救援團隊在現場完成緊急醫療處置後，送至東部野生動物救傷中心暫留觀察。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮1隻雌性台灣黑熊前肢遭套索困住，相關單位獲報救援，執行清創及截掌手術，送東部野生動物救傷中心觀察，待傷勢復原再評估野放。圖／林業保育署花蓮分署提供
花蓮1隻雌性台灣黑熊前肢遭套索困住，相關單位獲報救援，執行清創及截掌手術，送東部野生動物救傷中心觀察，待傷勢復原再評估野放。圖／林業保育署花蓮分署提供

台灣黑熊 花蓮 手術

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