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女子疑為情所苦落水 被巡邏中「仙氣女警」救起送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市警二分局海安所警員吳汶庭（右），熱心救人曾獲市長黃偉哲頒獎表揚。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安所警員吳汶庭（右），熱心救人曾獲市長黃偉哲頒獎表揚。記者黃宣翰／翻攝
台南市廖姓女子因情人過世後心情不佳，今天凌晨3點多在中華西路二段安工四號橋落水，恰巧警員巡邏經過 ，海安所警員吳汶庭及洪正偉立即下車查看通報。吳汶庭一直與廖對話及安撫情緒，由消防人員到場救起送醫。

此案先由台南市警四分局華平所接獲110通報，位於於中華西路二段安工四號橋有人落水，恰巧台南市警二分局警員吳汶庭及洪正偉經過發現，立即下警車查看通報。

警員到場配合消防局救護人員將落水女子廖女救起，廖女意識尚清楚，由救護車送往郭綜合醫院進一步觀察，並建立自殺防治通報至衛生局持續關懷。

據了解，廖女因同居人今年2月過世而心情不佳，警員吳汶庭並一直與跳水者對話及安撫情緒，並和安平所人員、消防人員將她救起送醫。吳汶庭長相清秀，看起來很有氣質，分局許多警員形容稱讚她是「仙氣飄飄」女警。

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台南 情緒 衛生局

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