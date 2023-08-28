公共運輸屢遭違法塗鴉 圈內人推測是外國塗鴉客「不易抓到」

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聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。圖／中捷公司提供
台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。圖／中捷公司提供
近日台北、台中與高雄捷運和台鐵都發生塗鴉事件，警方已積極投入偵辦。宜蘭縣街頭藝術協會創辦人、第一任理事長王捷民表示，台灣的塗鴉文化較不會把公共運輸工具當作創作場所，從行事風格來看，較可能是國外的塗鴉客所為，恐怕不容易抓到。

警方調查，台鐵樹林調車場的EMU3000列車車廂，8月13日遭潛入塗鴉；台中捷運尾軌區8月24日遭2人入侵噴漆塗鴉；台北捷運北投機廠8月24日遭2人入侵，列車車廂遭噴漆塗鴉；高雄捷運大寮、岡山北機廠8月25日則遭4人入侵塗鴉。

王捷民指出，塗鴉文化發展至今，大約可分為2種傾向：第一種塗鴉客只在政府畫定的合法區域塗鴉，對自身定位較近於街頭藝術；第二種塗鴉客則專挑合法區外塗鴉，更希望透過塗鴉表現自己的意識形態，尤其喜歡在列車等公共運輸工具外觀噴上自己的名字，「讓整個城市看到我的名字」。

王捷民表示，台灣的塗鴉文化多屬於第一類合法區域塗鴉；相對的，歐洲則有許多偏好在列車等運具上創作的塗鴉客。近日這幾起塗鴉事件，從行事風格來看更可能是外國塗鴉客的手筆，來台灣旅遊，到各處潛入塗鴉，完事就離境，不太可能逮到。

回憶過去，王捷民也曾非法塗鴉。他數年前從國外返鄉，3年前在頭城開蘭橋下、私人民宅等處塗鴉引起議論，不久便公開道歉，也願負起法律責任；創辦街頭藝術協會後，王持續推動街頭藝術，進行合法的創作與表演，去年獲選全國優秀青年。

王捷民表示，非法塗鴉雖有「藝術性破壞」的說法，終究造成社會負擔，在歐洲，甚至要設置電網或豢養犬隻防止列車遭塗鴉。政府近幾年開放更多合法區域，是塗鴉客一大福音，然而對非法塗鴉客而言，沒有太大的抑制效果。台灣是非常美好的地方，塗鴉者大都選擇在合法區域創作，揮灑才華也不造成他人困擾，應該繼續維護這樣的風氣。

宜蘭縣街頭藝術協會創辦理事長王捷民（右）推測，近日4起捷運、台鐵塗鴉可能是外國塗鴉客所為。本報資料照
宜蘭縣街頭藝術協會創辦理事長王捷民（右）推測，近日4起捷運、台鐵塗鴉可能是外國塗鴉客所為。本報資料照

台中捷運 車廂

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