台南民宅大火原因不明 火調科人員戴防毒面具展開調查

台南市南區大同路二段656巷24號民宅失火，起火原因不明，該戶1、2樓堆滿大批雜物，消防局火災調查科人員戴上濾毒面具，進入屋內展開調查。記者黃宣翰／攝影 台南市南區大同路二段656巷24號民宅今天失火，起火原因不明，該戶為3樓透天厝，1樓和2樓堆滿大批雜物，消防局火災調查科人員等到殘火處理後，戴上濾毒面具進入屋內展開調查。火調科人員說，由於1樓和2樓全面燃燒，屋內堆滿大批雜物，將採樣送驗後釐清。

南區大同路二段656巷內民宅火災，火勢雖於凌晨6點7分已撲滅，但屋內堆滿大批雜物，一直到上午11點多殘火處理完畢，大批消防人員才撤離，留南門分隊留守預防復燃。

警方調查， 24號民宅由退休公務人員向房東租賃，他另住他處，由有情緒問題的兒子回收雜物堆放，消防人員清理火場後，沒有人受困。目前沒有發現他的行蹤。

至於南門消防分隊韓小隊長身體不舒服，消防局說，韓小隊長過去病史有高血壓，今天是確診新冠肺炎第四天，救災時突然換氣不順後到台南市立醫院，意識清楚，非救災時受傷。