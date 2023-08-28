快訊

比山道猴更猛！ 高雄軌道猴「騎上」輕軌高架

三牲四果是四種水果嗎？一圖看懂中元普渡該準備哪些供品及其熱量

天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

台南民宅大火原因不明 火調科人員戴防毒面具展開調查

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市南區大同路二段656巷24號民宅失火，起火原因不明，該戶1、2樓堆滿大批雜物，消防局火災調查科人員戴上濾毒面具，進入屋內展開調查。記者黃宣翰／攝影
台南市南區大同路二段656巷24號民宅失火，起火原因不明，該戶1、2樓堆滿大批雜物，消防局火災調查科人員戴上濾毒面具，進入屋內展開調查。記者黃宣翰／攝影
台南市南區大同路二段656巷24號民宅今天失火，起火原因不明，該戶為3樓透天厝，1樓和2樓堆滿大批雜物，消防局火災調查科人員等到殘火處理後，戴上濾毒面具進入屋內展開調查。火調科人員說，由於1樓和2樓全面燃燒，屋內堆滿大批雜物，將採樣送驗後釐清。

南區大同路二段656巷內民宅火災，火勢雖於凌晨6點7分已撲滅，但屋內堆滿大批雜物，一直到上午11點多殘火處理完畢，大批消防人員才撤離，留南門分隊留守預防復燃。

警方調查， 24號民宅由退休公務人員向房東租賃，他另住他處，由有情緒問題的兒子回收雜物堆放，消防人員清理火場後，沒有人受困。目前沒有發現他的行蹤。

至於南門消防分隊韓小隊長身體不舒服，消防局說，韓小隊長過去病史有高血壓，今天是確診新冠肺炎第四天，救災時突然換氣不順後到台南市立醫院，意識清楚，非救災時受傷。

台南市議員林美燕關心受災住處，到火場了解狀況後協調環保局出動小山貓清理雜物。

台南市南區大同路二段656巷24號民宅失火，起火原因不明，該戶為3樓透天厝，1樓堆滿大批雜物。記者黃宣翰／攝影
台南市南區大同路二段656巷24號民宅失火，起火原因不明，該戶為3樓透天厝，1樓堆滿大批雜物。記者黃宣翰／攝影

台南 火災

延伸閱讀

影／台南市民宅凌晨失火 4人獲救、1名消防員送醫

影／台南失火透天厝雜物堆滿2層樓 鄰居：有如垃圾場

緊鄰國一五股工廠大火驚傳爆炸聲 消防局清點人數幸未受傷

濃煙影響國一…五股工廠大火驚傳爆炸巨響 消防局通報清點人數狀況不明

相關新聞

比山道猴更猛！高雄軌道猴「騎上」輕軌高架 高捷最重可罰7500元

「軌道猴」比「山道猴」更猛！高雄輕軌愛河段為高約2層樓的高架路段，列車頻繁行駛，昨晚卻有民眾拍到一名騎士，竟把高架列車軌...

國1死亡車禍！男自撞分隔島下車查看 遭聯結車追撞慘死

國道1號南向52公里機場系統路段，今凌晨發生一起死亡車禍，一名陳姓男子駕駛大貨車不慎撞擊分隔島，陳男下車查看時，後方一輛...

北市豪宅建案傳工安事件 工人更換照明燈遭電擊 送醫搶救

台北市大同區一處豪宅工地，今11時許發生一起工安事件，50多歲陳姓工人，在地下4樓更換照明燈時，現場疑因未關閉電源，似遭...

公共運輸遭違法塗鴉　圈內人推測是外國塗鴉客 不易抓到

近日台北、台中與高雄捷運和台鐵都發生塗鴉事件，警方已積極投入偵辦。宜蘭縣街頭藝術協會創辦人、第一任理事長王捷民表示，台灣...

台南民宅大火原因不明 火調科人員戴防毒面具展開調查

台南市南區大同路二段656巷24號民宅今天失火，起火原因不明，該戶為3樓透天厝，1樓和2樓堆滿大批雜物，消防局火災調查科...

緊鄰國一五股工廠大火驚傳爆炸聲 消防局清點人數幸未受傷

新北產業園區1幢3層樓鐵皮廠房今天清晨6時許發生火警，大量濃煙一度飄向國道1號影響行車視線，消防局調派3百多人支援搶救，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦