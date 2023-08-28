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緊鄰國一五股工廠大火驚傳爆炸聲 消防局清點人數幸未受傷
新北產業園區1幢3層樓鐵皮廠房今天清晨6時許發生火警，大量濃煙一度飄向國道1號影響行車視線，消防局調派3百多人支援搶救，稍早傳出2次爆炸聲響，經緊急通報各單位清點人數，幸未傳出傷亡。
五股區五工一路的鐵皮廠房，是1家辦公室設備批發商，其中2、3樓起火燃燒，由於位置就在國道一號旁，濃煙影響行車安全，新北市消防局陸續調派40個分隊共343人、115車支援滅火，現場於8時18分通報控制火勢，不會向外延燒，初估燃燒面積約330坪。
但在上午大約9時50分傳出爆炸聲響，消防局立刻透過無線電要求各分隊清點人數。現場人員描述，連續傳出2次巨響，聲音像是火場內大型容器受高溫壓力擠爆，或大量玻璃同時爆裂，實際狀況尚不確認，幸未傳出人員受傷。
目前火勢已經全面壓制，現場只剩少量白煙，不至於再影響國道行車安全，搶救作業仍持續進行中，撲滅之後還要進一步清除殘火。
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