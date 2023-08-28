比山道猴更猛！高雄軌道猴「騎上」輕軌高架 高捷最重可罰7500元

有民眾拍下一名白衣騎士騎在高雄輕軌高架軌道上。圖／翻攝臉書社團高雄點

「軌道猴」比「山道猴」更猛！高雄輕軌愛河段為高約2層樓的高架路段，列車頻繁行駛，昨晚卻有民眾拍到一名騎士，竟把高架列車軌道當「機車道」，如入「無車」之地騎車，照片被PO上網，引發網友討論「不想活的軌道猴」、「是猴子進化了，還是人類退化」。

臉書社團高雄點Kaohsiungtien今貼出一名穿著白上衣的男性騎士，夜間騎機車行駛在高雄輕軌愛河高架段的照片，並加註「高雄捷運 x 高雄輕軌」。高雄捷運公司隨後證實確有此事，指這名騎士已違反大眾捷運法，依法可開罰1500元至7500元。

這張照片引發網友討論，有網友說，「從壽山跑出來的猴子」、「不想活的軌道猴」「吱吱為吱吱，不吱為不吱，是隻猴也」、「我昨天有看到他們從駁二騎上去」、「那時候輕軌還是營運時間耶，這樣超危險」、「只要有心、多高也騎得上去」。

高捷表示，騎士所騎乘的區域，確實是高雄輕軌愛河段，該路段有約二層樓高，列車頻繁行駛，騎士行為不僅危險，也恐危害其列車乘客安全性，已報警偵辦；若查到行為人，將依違法大眾捷運法規定，「進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，予以開罰。