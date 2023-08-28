IG曬多本新台幣「持之以恆必有收穫」 現金全是騙來的

王姓主嫌經營洗錢水房，不時在IG曬出新台幣炫富。記者張議晨/翻攝 詐騙集團以「貝萊德投顧」名義吸引投資人加入平台，成功吸金2400萬元，協助詐團洗錢的王姓男子，吸收多名小弟當車手，王男還在IG高調炫富，藉此鼓勵小弟「持之以恆必有收穫」，營造多金假象，刑事局南打獲報後，發動多波搜索帶回21人，檢方複訊後，聲押王男獲准。

警方表示，詐騙集團以「貝萊德投顧」名義吸金，透過網路招攬民眾投資，稱他們設立的投資平台是由「貝萊德投顧」營運，投入資金可以穩定高獲利。

去年起陸續有多名投資人依照指示，將投資款項匯入指定金融帳戶，原本預定獲利了結時可以領出，卻多次被「投顧」推託、延遲，因領不出錢，才驚覺受騙，粗估有25人報案，每人匯款100至200萬元，集團吸金逾2400萬餘元。

刑事局南打獲報後組成專案小組，調閱資料分析比對，鎖定負責詐團洗錢的王姓主嫌，近日發動多波搜索，共逮捕王男在內等21人到案，查扣高檔名車3部，總值約600萬元。

警方指出，王男會在IG高調炫富，曬出成本新台幣鼓勵小弟「持之以恆必有收穫」，出入則以名車代步，營造事業有成，多金假象，全案警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方複訊後，王男因否認犯行聲押獲准，至於幕後詐團則仍在清查中。